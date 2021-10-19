1905 GSYİAD, tepki çeken tabelayı locadan kaldıracağını açıkladı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) gelen tepkilerin ardından locasında bulunan "1905 GSYİAD" tabelasını kaldıracağını açıkladı.

Galatasaray NEF Stadı'nda locası bulunan 1905 GSYİAD, locanın ön kısmında yer alan tabelayı kaldıracağnı açıkladı. 1905 GSYİAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Önceden bir ofis kiralama şirketine stadyumumuzda tahsis edilen alan, Mart 2020'de kulübümüz ile yapılan çok daha fazla gelir getirici iş birliği anlaşması sonrası 1905 GSYİAD tribününe dönüştürülmüştür. Bu alanda 142 adet loca koltuğu, lounge alanı, dernek ofisleri ve toplantı salonu yer almaktadır.

Kiralama ofisinin firmasının tabelası yerine konulan 1905 GSYİAD tabelası ile ilgili yapılan eleştirilerden sonra Galatasaray'ımıza 1905 GSYIAD üzerinden bir polemik konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz. Salt bu nedenle, Kulübümüze olan bağlılığımızdan dolayı tabelayı kaldıracağımızı kamuoyuna bildiririz.

Bu konuda yapılan eleştiri ve fikir beyanlarını saygı ile karşılıyoruz. Bunun ötesinde hakaretamiz yorum yapanları şiddetle kınıyoruz,

ASLOLAN GALATASARAY"