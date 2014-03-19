19.03.2014 - Avrupa basınından özetler

Moskova'nın bulvar gazetesi Moskovski Komsomolez, Rusya

Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını

öngören anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmayı ele alıyor. 'Putin Kırım

konuşmasıyla kendisini kurtardı' başlıklı yorumda şu satırlara yer veriyor:

"Vladimir Putin Rusya'nın en üst düzey lideri rolünde bunca yılki en iyi

konuşmasını yaptı. En iyiydi çünkü en dürüst konuşmaydı. Diplomatik

ifadeler, kurnazlık, içi boş konuşmalar ve belirsizlik... İşte bütün bunlar siyasi

işlerin olmazsa olmaz parçasını oluşturur. Ancak Moskova'daki bu kapalı

günde biz bambaşka bir Vladimir Putin gördük. Hem içten, hem de dıştan

kendisini kurtaran bir Putin. Diplomasiyi bir kenara bırakan bir Putin. Nihayet

son 15 yıldır içinde fokur fokur kaynayanları içten bir biçimde konuşan bir

Putin."

Fransız Le Monde gazetesi Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararıyla

ilgili

yorumunda ise şu görüşleri savunuyor:

"Sonuç: Rusya 2008 yılında Gürcistan'dan sonra ikinci kez kıtadaki sınırları

hiçbir bedel ödemeksizin şiddetle değiştiriyor. Bu durum Avrupa ülkelerine

en azından şimdi hep birlikte Kiev'in yanında yer almaları sorumluluğunu

yüklüyor. Tarihi ve halkı nedeniyle Kırım Rus karakteriyle şekillenmiş. Ancak

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması her ne kadar sonrasında yapılan referandumla

onaylanmış olsa da, darbe darbedir. Acımasız bir sadeliğe indirgenen olaylar

bütün gerçeği söylüyor: Rusya Ukrayna'nın, ekonomik partnerini özgürce

seçme hakkını tanımayı reddetti ve Kiev'i, sınırları içindeki bir parçayı ilhak

ederek cezalandırdı."

Norveç'in Aftenposten gazetesi Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararının

ardından Vladimir Putin'in bir sonraki adımının ne olabileceğine kafa yoruyor:

"Artık hiçbir şüphe yok: Vladimir Putin kendisini tarihin hatalarını düzelten

güçlü bir lider, Rusya'nın kurtarıcısı olarak görüyor. Bu, tehlikeli bir yol

olabilir. Putin'in açıklamalarına ayrıntılı olarak bakılacak olunursa, Kırım o

zaman bu trajedinin son bölümü değil. Bir sonraki bölünecek parça, Rusça

konuşan halkın sınırın diğer tarafından (Rusya'dan) kendisini koruması

ricasında bulunmaya başlayan Doğu Ukrayna olabilir. Avrupa bu hikayeyi

daha önce de duydu."

Slovakya'nın liberal Sme gazetesi, 'Putin siyasi sonunu hazırlıyor' başlıklı

yorumunda şu görüşleri savunuyor:

"Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları Vladimir Putin'i uykusundan

uyandıramaz. Ancak rejimin maskesi düştüğü için, Rusya giden yatırımların

eksikliğini çekecektir. Putin Rusya ekonomisine sadece yük olacak Kırım'ı

kazandı. Ancak uzun vadede Putin'in iktidarının temeli Batı'nın partner olarak

öngörebilmesi yönündeki güvenini kaybettiği için zor durumda kalacak."