19.03.2014 - Avrupa basınından özetler

Moskova'nın bulvar gazetesi Moskovski Komsomolez, Rusya
Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını
öngören anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmayı ele alıyor. 'Putin Kırım
konuşmasıyla kendisini kurtardı' başlıklı yorumda şu satırlara yer veriyor:
"Vladimir Putin Rusya'nın en üst düzey lideri rolünde bunca yılki en iyi
konuşmasını yaptı. En iyiydi çünkü en dürüst konuşmaydı. Diplomatik
ifadeler, kurnazlık, içi boş konuşmalar ve belirsizlik... İşte bütün bunlar siyasi
işlerin olmazsa olmaz parçasını oluşturur. Ancak Moskova'daki bu kapalı
günde biz bambaşka bir Vladimir Putin gördük. Hem içten, hem de dıştan
kendisini kurtaran bir Putin. Diplomasiyi bir kenara bırakan bir Putin. Nihayet
son 15 yıldır içinde fokur fokur kaynayanları içten bir biçimde konuşan bir
Putin."
Fransız Le Monde gazetesi Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararıyla
ilgili
yorumunda ise şu görüşleri savunuyor:
"Sonuç: Rusya 2008 yılında Gürcistan'dan sonra ikinci kez kıtadaki sınırları
hiçbir bedel ödemeksizin şiddetle değiştiriyor. Bu durum Avrupa ülkelerine
en azından şimdi hep birlikte Kiev'in yanında yer almaları sorumluluğunu
yüklüyor. Tarihi ve halkı nedeniyle Kırım Rus karakteriyle şekillenmiş. Ancak
Kırım'ın Rusya'ya bağlanması her ne kadar sonrasında yapılan referandumla
onaylanmış olsa da, darbe darbedir. Acımasız bir sadeliğe indirgenen olaylar
bütün gerçeği söylüyor: Rusya Ukrayna'nın, ekonomik partnerini özgürce
seçme hakkını tanımayı reddetti ve Kiev'i, sınırları içindeki bir parçayı ilhak
ederek cezalandırdı."
Norveç'in Aftenposten gazetesi Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararının
ardından Vladimir Putin'in bir sonraki adımının ne olabileceğine kafa yoruyor:
"Artık hiçbir şüphe yok: Vladimir Putin kendisini tarihin hatalarını düzelten
güçlü bir lider, Rusya'nın kurtarıcısı olarak görüyor. Bu, tehlikeli bir yol
olabilir. Putin'in açıklamalarına ayrıntılı olarak bakılacak olunursa, Kırım o
zaman bu trajedinin son bölümü değil. Bir sonraki bölünecek parça, Rusça
konuşan halkın sınırın diğer tarafından (Rusya'dan) kendisini koruması
ricasında bulunmaya başlayan Doğu Ukrayna olabilir. Avrupa bu hikayeyi
daha önce de duydu."
Slovakya'nın liberal Sme gazetesi, 'Putin siyasi sonunu hazırlıyor' başlıklı
yorumunda şu görüşleri savunuyor:
"Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları Vladimir Putin'i uykusundan
uyandıramaz. Ancak rejimin maskesi düştüğü için, Rusya giden yatırımların
eksikliğini çekecektir. Putin Rusya ekonomisine sadece yük olacak Kırım'ı
kazandı. Ancak uzun vadede Putin'in iktidarının temeli Batı'nın partner olarak
öngörebilmesi yönündeki güvenini kaybettiği için zor durumda kalacak."