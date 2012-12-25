'1900 yıllık' Tevrat satarken yakalandılar

Adana'da '1900 yıllık' olduğu iddia edilen deri üzerine yazılı Tevrat satmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne mensup 4 kişinin ''1900 yıllık tarihi Tevrat'' iddiasıyla ellerindeki deri üzerine yazma tarihi eseri satmak istediklerini belirledi.

İstihbarat çalışmaları sonucu zanlıların merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelin önünde alıcıyla buluşacağını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Coğrafya öğretmeni T.N. ile Ş.C, Y.Ş. ve S.C.D, gözaltına alındı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada üzerinde İbranice yazılar bulunan 44 santimetre eninde, 878 santimetre uzunluğunda deri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, satmak istedikleri eseri bir eskiciden aldıklarını, coğrafya öğretmenine ne anlama geldiğini göstermek için götürdüklerini anlattıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, tarihi değeri olduğu iddia edilen deri yazıtın incelemeye alındığı bildirildi.