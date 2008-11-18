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Kültür-Sanat

19. yüzyılın en erotik resmi

Ünlü Fransız ressamı İngres’in 82 yaşında iken gerçekleştirdiği “Türk Hamamı” adlı tablosu, “19. yüzyılın en erotik resmi ilan edildi.

18 Kasım 2008 02:00

Ünlü Fransız ressamı Jean-Auguste-Dominique İngres,’in 82 yaşında iken gerçekleştirdiği “Türk Hamamı” adlı tablosu, “19. yüzyılın en erotik resmi ilan edildi.

Le Figaro Magazine tarafından yayınlanan bir değerlendirmede, 16. yüzyılından bu yana ünlü ressamlarca gerçekleştirilen nü çalışmalarına dikkat çekildi.

Bu bağlamda Delacroix’in nü eserleri üzerinde durulduğu yazıda “Ancak yüzyılın en açık erotik eserini, Delacroix, değil, Türk Hamamı ile İngres gerçekleştirdi” denildi.
İngres, 1862 tarihli eserine imzasını yanı sıra “gururla 82 yaşında olduğunu da ilave ettiğine dikkat çeken Le Figaro, “akademisyen”, “burjuva” olarak ve “geleneksel görüşleri” ile tanınan İngres’in, “kendisini harem hayaline bıraktığı”nı belirtti.

Picasso’nun çeşitli kopyalar yaptığı, “Büyük Odalık” adlı çok ünlü diğer bir nü eseri ile de bulunan İngres, orientalist akımın temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. 1865 yılında eski bir Türk diplomatı Halil Bey tarafından satın alındığı belirtilen “Türk Hamamı” halen Paris’teki Louvre Müzesinde bulunuyor

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