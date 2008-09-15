19 yıllık kardeşlik köprüsü

Manisa Lisesi ile Almanya'nın Ingolstad şehrinin Apian Gymnasium Lisesi arasında 1989 yılında yapılan kardeş okul protokolü devam ediyor.



Manisa Lisesi ile Apian Gymnasium Lisesi arasındaki kardeş okul protokolü kapsamında 15 Alman öğrenci, öğretmenleri Helmut Schug ve Ingrid Klügl ile Manisa'ya geldi. Manisa Lisesinin misafiri olarak kente gelen öğrencilerin, çeşitli etkinliklere ve gezilerle katılacakları öğrenildi. Manisa Lisesi Müdürü Kazım Germiyanoğlu, kardeş okulun Alman öğrencileri

Manisa'da ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, bu ziyaretlerin her yıl

yapıldığını bildirdi. Apian Gymnasium Lisesi ile 19 yıl önce başlayan kardeş okul ilişkisinden

memnuniyet duyduğunu vurgulayan Germiyanoğlu, şöyle konuştu:



"Bir yıl bizim öğrencilerimiz Almanya'ya gidiyor, ertesi yıl Alman öğrenciler Manisa'ya geliyor. Gelen öğrencilerin her biri, kendi öğrencilerimizin evinde misafir oluyor. Yabancı öğrenciler, öğrencilerimizle derslere giriyor." Bir hafta kentte kalacak Alman öğrencilere Manisa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacaklarını bildiren Germiyanoğlu, "Ayrıca Foça, Kuşadası ve

Efes'e de geziler düzenleyeceğiz. Alman öğrenciler burada olmaktan, bizler de

onları ağırlamaktan çok memnunuz" dedi. Alman öğrencilerin 21 Eylülde ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

