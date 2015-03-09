19 yıllık futbol kariyerinde 29 ayrı takımda oynadı

Futbol dünyasında geçmiş yıllarda birçok oyuncu, başarılarından ziyade gerçekleştirdikleri transferlerin sayısıyla adlarından söz ettirdi.

Francesco Totti, Paolo Maldini, Ryan Giggs, Javier Zanetti, Xavi Hernandez gibi kariyerlerini tek kulüpte geçiren "bayrak" adamların aksine, futbol hayatlarını "seyyah" olarak sürdüren birçok isim bulunuyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İtalyan Christian Vieri, İngiliz Andrew Cole, Fransız Nicolas Anelka, Brezilyalı Rivaldo gibi önemli futbolcuların dikkati çektiği listede, İngiliz kaleci John Burridge ve Jamaika asıllı İngiliz golcü Trevor Benjamin başı çekiyor.

Trevor Benjamin: Trevor Benjamin, 1995'te başlayıp geçen yıl sonlandırdığı 19 yıllık kariyerinde 29 farklı takımda yer aldı.

En uzun süre kaldığı Cambridge United'da 5 yıl forma giyen Benjamin, kariyerinin büyük bir bölümünü farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdi. Leicester City'de Premier Lig deneyimi yaşayan Benjamin, Jamaika Milli Takımı'nda da 2 kez forma giydi.

John Burridge: Kaleci John Burridge, 1969'dan 1997'ye kadar sürdürdüğü 28 yıllık futbol kariyeri boyunca Benjamin gibi 29 farklı takımda forma giydi.

Newcastle United ve Aston Villa'da oynadığı dönemlerde kariyerinin zirvesine çıkan Burridge'in en uzun süre görev yaptığı takım, 4 sezon kaldığı Blackpool oldu.

Steve Claridge: Kariyerinin büyük bir kısmını İngiltere'nin alt liglerinde geçiren Steve Claridge, 1983'ten 2012'ye kadar 19 farklı takımda mücadele etti.

Leicester City'de görev yaptığı 1997'de Lig Kupası kazanma başarısı gösteren İngiliz golcü Claridge, yalnızca Portsmouth'ta 100 maçtan fazla görev aldı.

Marcus Bent: İngiliz golcü Marcus Bent, 1995-2012 yıllarında mücadele ettiği yeşil sahalarda, 15 farklı takımın formasını giydi.

Premier Lig'de Birmingham, Charlton, Crystal Palace, Everton, Ipswich ve Wigan olmak üzere 6 farklı takımda gol atma başarısı gösteren Bent, hiçbir kulüpte 3 yıldan fazla kalmadı. Bent, son olarak Endonezya ligi takımlarından Mitra Kukar'da oynadıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmadı.

Rivaldo: Brezilya futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden Rivaldo, 1991'de başlayıp geçen yıl son verdiği kariyerinde 15 farklı takımda görev yaptı.

Barcelona, Milan ve milli takım kariyerinde birçok kupa kazanma başarısı gösteren Rivaldo'nun en uzun süre kaldığı takım, 5 yılla Barcelona oldu.

Christian Vieri: İtalyan golcü Christian Vieri, 1991-2009 yıllarında sürdürdüğü kariyerinde 13 farklı kulüpte top koşturdu.

İspanya'da Atletico Madrid, Fransa'da Monaco formaları giyen Vieri, ülkesinde Juventus, Inter, Milan, Lazio, Fiorentina gibi önemli takımlarda görev aldı.

Andrew Cole: Arsenal altyapısından yetişen Andrew Cole, Manchester United'daki performansıyla futbolseverlerin hafızalarında yer etti.

Kariyerine 1989'da başlayıp 20 yıl devam eden ve 12 takımda görev yapan golcü Cole, Sir Alex Ferguson'ın "Kırmızı Şeytanlar"ı başarıya ulaştırdığı kadronun önemli parçalarından biri olmayı başardı.

Nicolas Anelka: Fransız golcü Nicolas Anelka, 12 takımdan oluşan kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain'de başladığı kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea gibi üst düzey kulüplerde top koşturdu.