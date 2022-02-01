19 yılın zirvesi: İstanbul'un enflasyonu yıllık bazda yüzde 50,91'e yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından ocak ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. Buna göre İstanbul'da perakende satış fiyatı ocakta aylık artış yüzde 13,78 olurken, yıllık bazda ise artış yüzde 50,91'e yükseldi. Böylece ocak ayındaki yıllık enflasyon, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüş oldu

Toptan satışlarda ise yıllık bazda artış yüzde 53,96 oldu.

Gıda enflasyonu yüzde 13,81 arttı

Ocak 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 26,69, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalar grubunda 21,51, Konut Harcamalarında yüzde 17,19, Gıda Harcamalarında yüzde 13,81, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 10,24, Diğer Harcamalarında yüzde 6,87, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 5,28 artış görüldü.

Giyim Harcamalarında ise yüzde 0,39 azalış kaydedildi.

Ocak 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 20,43, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 9,82, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 7,22, Mensucat Grubunda yüzde 2,15, Madenler Grubunda yüzde 1,44, artış yaşandı.

İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6,53, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,04, azalış kaydedildi.