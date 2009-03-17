19 yılda çürüğe çıktı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1990 yılında inşaatı tamamlanıp, öğretime açılan Ticaret Meslek Lisesi 4 katlı binasında yapılan "deprem güvenlik tahkiki" sonucunda, yıkılmasına karar verilip, öğrenciler başka bir okula nakledildi.



Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Gamsız, yaptığı açıklamada, Yerköy Ticaret Meslek Lisesi binasının 1987 yılında ihalesinin yapılıp, inşaatına başlandığını belirtti.



Ayanoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 280 öğrenci kapasiteli olduğunu, 1990 yılında da öğretime açıldığını ifade eden Gamsız, "Müdürlüğümüz tarafından yapılan deprem güvenlik tahkiki değerlendirilmesi sonucunda, yapının güçlendirilmesinin uygun olmadığı tespit edildi" dedi.



Gamsız, yapılan tespit sonucunda, okulda eğitim gören 377 öğrencinin aynı mahallede bulunan Şehit Nezih Özok Lisesi binasına taşındığını bildirdi.



Gamsız, şöyle konuştu:



"Şehit Nezih Özok Lisesi binasında sabahtan öğleye kadar okulun öğrencileri, öğleden sonra ise Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri eğitim almaktadır. Şuan için eğitimde bir sorun bulunmuyor. Çürük olması, güçlendirme imkanı bulunmaması nedeniyle boşaltılan Ticaret Meslek Lisesi binasının yıkılıp, yerine yenisinin yapılması için hazırlamış olduğumuz raporu Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik. Verilecek karar doğrultusunda hareket edeceğiz."

