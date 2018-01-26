T24 LogoT24 Logo
Sağlık

19 yaşındaki Reyhan'ın bağışlanan organlarını ağlayarak uğurladılar

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Reyhan Yiğit'in (19) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti

26 Ocak 2018 14:33

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Reyhan Yiğit\'in (19) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin de onayı ile Reyhan\'ın kalp, karaciğer ve iki böbreği bağışlandı. Sağlık ekipleri organları hastane kapısında bekleyen ambulansa götürürken, Reyhan\'ın annesi Gülsüm ve babası Salih Yiğit ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Reyhan Yiğit, 4 gün önce üniversiteden memleketi Ordu\'ya geldi. Altınordu ilçesinde otogar karşısında otobüsten inen Reyhan\'a, yolun karşı tarafına geçerken otomobil çarptı. Ordu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine Reyhan\'ın organları bağışlandı. Dün gece Erzurum, Samsun ve İstanbul\'dan Ordu\'ya gelen ekip, operasyonla Reyhan\'ın karaciğer, kalp ve iki böbreğini aldı. Reyhan\'ın kalbi 112 Acil Servis ambulansı ile Ordu-Giresun Havalimanı\'nda hazır bekleyen uçağa nakledilerek İstanbul\'a, böbrekleri ambulansla Samsun\'a, karaciğeri ise Erzurum\'da bekleyen bir hastaya gönderildi.
\'KIZIMIN KALBİNİ TAŞIYANI GÖRMEK İSTİYORUZ\'
Sağlık ekipleri organları hastane kapısında bekleyen ambulansa götürürken, Reyhan\'ın annesi Gülsüm ve babası Salih Yiğit ile yakınları gözyaşlarını tutamadı. 3 çocuk annesi Gülsüm Yiğit\'in eşine sarılıp ağlaması yürekleri dağladı. Kızının öğretmen olmayı hayal ettiğini belirten acılı baba Salih Yiğit, \"Kızım melek gibi bir insandı, çok iyiydi. Melek gibi geldi, uçtu, gitti. Meleğimiz meleklere gider inşallah. Üniversite birinci sınıf öğrencisiydi, öğretmen olacaktı ama olamadı. Herkes gibi onunda bir hayali vardı, öğretmen olmayı hayal ediyordu. Bizimle irtibat kursunlar. Kalbi kime nasip olmuş, kimi hayata döndürmüş, nasıl bir insan, bizim kızımız kadar temiz birisi mi, bunu görmek istiyoruz\" dedi.
Anne Gülsüm Yiğit ise kızının organlarını bağışladıkları için çok memnun olduklarını anlatarak, \"Kızımın kalbini taşıyanı görmek istiyoruz. Gelsin bize ulaşsın, onun kalbini dinlemek istiyoruz\" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHA ORDUReyhan YiğitAilesininReyhanSağlıkGülsümSalih YiğitFen Edebiyat Fakültesi Felsefe BölümüOrduAltınorduOrdu Devlet HastanesiDünErzurum SamsunAcil ServisOrduGiresun HavalimanıSamsunErzurum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24