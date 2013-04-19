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Yaşam

19 yaşındaki kadın, iki aylık kocası tarafından dövülerek öldürüldü!

İzmir'de iki aylık evli 19 yaşındaki kadın, koca tarafından dövülerek öldürüldü

19 Nisan 2013 12:56

İzmir’de 19 yaşındaki bir kadın, iki aylık kocası tarafından dövülerek öldürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.
 
Karşıyaka ilçesi 1844/17 Sokak'ta bir evde ikamet eden Pınar Y. ile 2 ay önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki dolmuş şoförü Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y. karısını dövmeye başladı. Öfkeli koca, ağır yaralanan eşini Medical Park Hastanesi Acil Servis'ine bıraktıktan sonra kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Pınar Y'nin hastanede yapılan muayenesinde öldüğü belirlendi.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, Mehmet Y.'nin annesi, babası ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşadığını belirledi.

Polis, kayıplara karışan aileyi yakalamak için çalışma başlattı.

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