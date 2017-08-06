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Yaşam

19 yaşındaki işçi kamyondan boşaltılan buğdayların altında kalarak yaşamını yitirdi!

Bir süre sonra olayı fark edenlerce buğdayların altından çıkartılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

06 Ağustos 2017 00:07

Uşak'ta bir işçi, arkasından geçtiği sırada kamyonun boşalttığı buğdayların altında kalarak hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre Uşak Pancar Kooperatifinde taşeron işçi olarak  çalışan 19 yaşındaki Ümit Aydın, iddiaya göre depoya buğday boşaltan 64 LD 702 plakalı kamyonun arkasından geçtiği sırada buğdayların altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark edenlerce buğdayların altından çıkartılan genç özel bir araçla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Aydın, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na  gönderildi. Kamyon sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

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