19 yaşındaki İlknur, kanserden öldü

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA), (DHA) - İZMİT\'te, 4 yıldır ilik kanseri tedavisi gören 19 yaşındaki İlknur Kaplan yaşamını yitirdi.

İzmit Şirintepe Mahallesi\'nde oturan, bir fabrikada çalışan Sadi Kaplan ile ev kadını Nurten Kaplan\'ın tek çocuğu olan İlknur, ilik kanseri nedeniyle 4 yıldır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi görüyordu. İlknur Kaplan yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti. İlknur Kaplan\'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. İlknur Kaplan\'ın cenazesi bugün Orhangazi Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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