19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek tarafından öldürüldü

İstanbul, Esenler’de 18 yaşındaki bir erkek, kendisini reddeden 19 yaşındaki genç kadınla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kadına, daha sonra kendi kafasına ateş etti. Silah ile kafasına ateş eden erkek, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre olay, 18 Ekim, saat 00:15 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Akış Ve Hazal Tektaş isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal Tektaş isimli genç kadın, arkasından gelen Mehmet Ali Akış tarafından silahla vuruldu. Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kadını gören Mehmet Ali Akış daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T’yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede bir süre tedavi altında kalan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah gazetesi, Hazal Tektaş'ın arkadaşlarıyla görüştü. Buna göre, Mehmet Ali Akış'ın, daha önce de genç kadını kaçırmaya çalıştığı ifade edildi. Hazal'ın Esenler ilçesinde yaşadığı belirtildi. İddiaya göre Mehmet Ali Akış'ın, Tektaş'ı sürekli takip ettiği, tehditler savurduğu ve silah zoruyla taciz ettiği ifade edildi.