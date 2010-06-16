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Yaşam

19 yaşındaki genç, ilk atlayışında hayatını kaybetti

THK'nın Eskişehir'deki Eğitim Merkezi'nde paraşüt kursuna giden 19 yaşındaki genç, paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Eğitim Merkezi'nde paraşüt kursuna giden 19 yaşındaki genç, paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi.


Ankara'da ikamet eden ve THK'nın İnönü Eğitim Merkezi'nde paraşüt kursuna kayıt yaptıran Zafer Yıldız, teorik yer eğitiminin ardından ilk kez paraşütle atlamak üzere uçağa bindi.


Diğer kursiyerler gibi paraşütle uçaktan atlayan Zafer Yıldız'ın paraşütü açılmadı. İkinci paraşütü açmayı başaran, ancak havada bu paraşütü bir birine dolanan Zafer Yıldız, hızla yere düştü.


Zafer Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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