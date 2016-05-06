19 yaşındaki genç, iki kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü!

Karabük'te Cumayanı Köyü'ndeki evlerine gitmek için yol kenarında dolmuş bekleyen 45 yaşındaki Gülizar Güllü ve 30 yaşındaki Gönül İleri, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki O.K. tarafından tekme tokat dövüldü. Yaralanan 2 kadın hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan saldırgan da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre olay, akşam saatlerinde kent girişindeki Kardemir Kavşağı'ndaki dolmuş durağında meydana geldi. Cumayanı Köyü'ndeki evlerine gitmek için yol kenarında dolmuş bekleyen 45 yaşındaki Gülizar Güllü ve 30 yaşındaki Gönül İleri, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki köylüleri O.K. tarafından tekme tokat dövüldü. Aldıkları darbeler sonucu kaldırıma yığılan ve acılar içinde ağlayan 2 kadını görenler 112 Acil Servis'i aradı.

Saldırı sırasında yanlarında bulunan Gülizar Güllü'nün 6 yaşındaki kızı ile Gönül İleri'nin 13 yaşındaki yeğeni de büyük şok yaşadı. Gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadınla birlikte çocukları da ambulansa koyarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kadınların ve çocukların verdikleri eşgaller doğrultusunda çalışma başlatan polis, saldırganın halk otobüsünde olduğunu belirledi. Ekipler, halk otobüsünü durdurarak O.K.'yi gözaltına aldı.