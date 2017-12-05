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19 yaşındaki Ayşe, işe giderken sokak ortasında öldürüldü

Mehmet YİRUN- Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, işe giderken başından tabancayla vurularak öldürüldü

05 Aralık 2017 14:20

Mehmet YİRUN- Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, işe giderken başından tabancayla vurularak öldürüldü. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kaçtı.
Muratlı\'nın Kazımdirik Mahallesi 29\'uncu Sokak üzerinde ailesi ile birlikte oturan ve ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, bugün saat 08.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Genç kız, evinin yakınında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Ayşe Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesi üzerine dışarıya çıkanlar genç kızı yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
\'ÖLÜM HABERİMİ DUYUNCA TEPKİSİNİ MERAK ETTİĞİM İNSANLAR VAR\'
Öldürülen Ayşe Öztürk\'ün babası Raşit Öztürk, kızının cansız bedeni başında gözyaşı döktü.  Ayşe Öztürk\'ün sosyal medya hesabından, 2 sene önce yaptığı paylaşımda  \'Ölüm haberimi duyduğunda tepkisini merak ettiğim çok insan var\' yazdığı görüldü.

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