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Spor
Deutsche Welle

19 yaşında dünya şampiyonu oldu

Maratonda dünya şampiyonu olan bütün zamanların en genç sporcusu, 19 yaşındaki Eritreli atlet Ghirmay Ghebreslassie.

30 Ağustos 2015 17:17


Pekin'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 19 yaşındaki Eritreli atlet Ghirmay Ghebreslassie turnuvanın en büyük sürprizini yaptı. Eritreli genç sporcu 42 195 metrelik maraton yarışını kazanırken, favori gösterilen Kenyalı dünya rekortmeni Dennis Kimetto ve eski dünya rekortmeni Wilson Kipchang'ı geride bıraktı. Kenyalı atletler yarışı terk ettiler.

Ailesinin başarılı bir öğrenci olmasını arzuladığı Ghebreslassie hayatının yarışından sonra, ‘Ama ben her zaman büyük bir atlet olmanın hayalini kuruyordum' dedi. Ghebreslassie maratonu kazanan 'bütün zamanların en genç atleti' unvanını alırken, aynı zamanda da ülkesine bir dünya şampiyonasında altın madalya kazandıran ilk atlet oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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