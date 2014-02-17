19 yaşında 22 cinayet işledi

ABD’de cinayet suçlamasıyla hapse atılan 19 yaşındaki bir kadın, en az 22 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Satanist bir gruba üye olan Miranda Barbour, ilk cinayetini 13 yaşında işlediğini iddia etti.

ABD’de cinayetle suçlanan Miranda Barbour, tutulduğu hapishanede yerel bir gazeteye demeç verdi. 22 yaşındaki eşiyle birlikte 42 yaşındaki Troy Laferrara'yı öldürmekle suçlanan Miranda Barbour, bunun ilk cinayeti olmadığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, satanist bir gruba üye olan Barbour, "22'inci kişiden sonra işlediğim cinayetleri saymaktan vazgeçtim" dedi. "İnsanların bana inanıp inanmadığı umrumda değil. Ben içimi dökmeye karar verdim" ifadesini kullanan Barbour, ilk cinayetini 13 yaşında işlediğini de anlattı.

Barbour üyesi olduğu satanist grubun liderinin cinayet işlemeye giderken kendisini yanında götürdüğünü belirterek "tetiğe birlikte bastık" ifadesini kullandı. Bu şekilde seri cinayetlere başladığını belirten Barbour, hiçbir pişmanlık duymadığını vurgulayarak "Beni serbest bırakırlarsa öldürmeye devam ederim" dedi.

Miranda Barbour, bir ilan sitesinden tanıştığı 42 yaşındaki Troy Laferrara'yı eşiyle birlikte öldürdüğü suçlamasıyla hapse atılmıştı. Barbour, bu cinayeti, kendisi gibi satanist olan eşiyle birlikte evliliklerinin üçüncü haftasını kutlamak için işlediğini söylüyor.

ABD polisi, şimdi federal soruşturma bürosu FBI'ın yardımıyla Barbour'un 22 cinayet itirafının doğru olup olmadığını araştırıyor.