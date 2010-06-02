19 yaralı Ankara'da

T24

Davutoğlu: Moralleri çok yüksek





İsrail'den dönüşler başladı. İlk olarak, biri Türkiye diğeri İrlanda vatandaşı iki kişiyi taşıyan uçak Etimesgut Havaalanı'na iniş yaparken, saat 01.00 sularında da 17 yaralıyı taşıyan iki askeri uçak Ankara'ya geldi.



Yaralıları Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ karşıladı.



İlk gelen ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralıdan birinin 40 yaşındaki Türkiye vatandaşı İmdat Avli olduğu, Avli'nin durumunun nispeten ağır olsa da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Avli'nin göbek altında kurşun girişi olduğu ve dalağının alındığı bilgisi verildi.



Bir diğer yaralı 41 yaşındaki İrlanda vatandaşı Almahti Alharati'nin, uçak havalanmak üzereyken 'beni bırada bırakmayın, götürün' şeklinde talepte bulunduğu ve bu nedenle uçağa alındığı kaydedildi. Alharati'nin de dipçik darbesi sonucu yaralandığı kaydedildi.





17 yaralı daha geldi



Saatler 01.00'e yaklaştığı anlarda, 18 yaralıyı taşıyan iki uçak daha Etimesgut'a indi. Uçakta bulunan yaralıların kimlikleri şöyle:



Osman Çalık, Mehmet Yıldırım, İsmail Yeşildağ, Abdülhamit Ateş, Muharrem Güneş, Reveha Gümrükçü, Kenan Akçil, Canip Tunç, Mustafa Beterhan, Ekrem Küçükköse, Fatih Kavaktar, Mustafa Bakırhan, Adem Bakıcı, Muyhettin Yıldırım, Erkan Bayfidan, Suat Coşmaz, Sadettin Furkan, Murat Taşkın.





İki kişi gelmiyor



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, durumları yolculuğa elverişli olmayan iki yaralının İsrail’de bırakılacağını, şartlar oluştuğu gibi bu iki kişinin derhal Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Bu kişilerden birinin isminin Ahmet Aydan Bekar olduğu, diğer kişinin ise kimlik bilgilerine ulaşılamadığı belirtildi.





500'ün üzerinde aktivist yolda



Son bilgilere göre, yardım filosunda bulunan 500'ün üzerinde aktivisti ve 9 cenazeyi taşıyan 3 THY uçağı Ben Gurion Havaalanı'ndan ayrıldı. Uçaklar yaklaşık 2 saat sonra Türkiye'de olacak.