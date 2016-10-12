19. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali perde açıyor

Dünyanın en renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, bu yıl 15-30 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından organize edilen festival, UNESCO kültür mirası taşıyıcısı Karagöz sanatçısı Cengiz Özek sanat yönetmenliğinde 15-30 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Özek, bu festivalin kukla adı altında bir zamanlar son derece sınırlı bir algısı olan Türk izleyicisi ve sanatseverlerine, sahne sanatlarının tüm kategorilerini içinde barındırabilen, disiplinlerarası, yaratıcılığı kışkırtan, imkansızlık sözünü kabul etmeyen bir sanatın ufuklarını açtığını belirtiyor.

Kuklalar 15 Ekim’den itibaren perdelerini açacak. Bu sene programda yedi yerli oyun, 10 ülkeden 12 yabancı topluluk yer alıyor.





Yerli gruplar, Meddah Yapım, Tiyatrotem, Cengiz Özek, Gösteri Sanatları Merkezi, Emin Şenyer ve Tiyatro Gülgeç’ten oluşuyor.

Yabancılar ise; Avusturya’dan Karin Schafer Figurentheater, Belçika’dan Vlinders Theater & Co, Fransa’dan Cinemarionette ve MalaStrana Company, Hollanda’dan Ananda Puijk Company, İspanya’dan Jordi Bertran ve Joan Baixas, İtalya’dan Pulcinella di Mare, Macaristan’dan MarkusZinhaz, Romanya’dan Tandarica Theatre, Singapur’dan Puppets and Mascots Specialists, Yunanistan’dan ise Antamapantahou topluluğu.

Ayrıca, bu seneki festivalde son derece önemli bir sergi göze çarpıyor. “Karagöz’ün Dünyası” adı altındaki sergi Karagöz üstadı Cengiz Özek yapımı Karagöz figürlerini sanatseverlerle buluştururken, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş, Nuri Abac gibi sanatçıların Karagöz konulu çalışmaları da sergiye renk katacak.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür Merkezi’nin açılış etkinliği de olacak sergi, 15 Ekim-10 Aralık tarihlerinde gezilebilecek.

Festival, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Cervantes Kültür Merkezi, Dimitri Cantemir Romen Kültür Enstitüsü, Avusturya Kültür Ofisi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Festivali izleyebileceğiniz noktalar

Festival İstanbul’un iki yakasında Akbank Sanat, Fransız Kültür Merkezi, Sahne Pulcherie, Küçükçekmece Belediyesi kültür merkezleri, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Terakki ve Işık Okulları salonları, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Salonu, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (Kadıköy), 212 Outlet, Torium AVM ve Mall of Istanbul sahnelerinde seyirciyle buluşacak.

Festival açılış oyunu: Transit

Hollanda’dan yetenekli sanatçı Ananda Puijk “Transit” adlı oyunda hareket, kukla ve müziği bir arada kullanarak bir görsel felsefe ve bir görsel şiir getiriyor sahneye.