19. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali başlıyor

Dünyanın renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren, İstanbul’un en köklü festivallerinden Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 15-30 Ekim tarihleri arasında 19. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

edebiyathaber.net'in haberine göre, bu yılki festivale Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İtalya, Macaristan, Singapur, Yunanistan ve Türkiye’den yaklaşık 20 ekip katılacak. 0-3 yaştan başlayarak tüm yaş gruplarına hitap eden gösterilerin sahneleneceği Festival’de el kuklası, animasyon, gölge kuklası, gezici oyunlar, ipli kukla, maskeler, bunraku gibi pek çok farklı kukla tekniği seyircilere görsel şölen yaşatacak, onları bambaşka dünyalara götürecek.

Festival, bu yıl İstanbul’un her yerinde AVM’lerde, konsolosluklarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde, tiyatro sahnelerinde, okullarda tüm kesimden izleyicilerle buluşacak.

"1997’den beri dünyanın en önemli kukla sanatçılarını ve oyunlarını İstanbul’a getiriyoruz"

UNESCO Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Festival Genel Sanat Yönetmeni Cengiz Özek yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“1997’den beri dünyanın en önemli kukla sanatçılarını ve oyunlarını İstanbul’a getiriyoruz. Bir önceki yılların başarılarına bakarak her yıl heyecanımız daha da artıyor. Bu yılki festivalimizde daha fazla mekan, daha renkli oyunlar, daha fazla seyirci olacak. İstanbulluları ve İstanbul’u ziyarete gelenleri kukla sanatı ile bir festival havasında buluşturacağız.” dedi.

Festival’in Proje Ortağı Beze Group Kurucu ve Başkanı Bengü Bilik:

“Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, organize edildiği 1997 yılından bu yana kesintisiz devam ederek Türkiye’nin en köklü uluslararası festivalleri arasında proje yönetiminde gerçek bir sürdürülebilirlik örneği olarak yer alıyor. 19. Festival’in proje yönetim ortağı olarak 30 yıllık tecrübemizle tüm dünyada yükselişe geçen bu güzide görsel sanat ile İstanbul’u buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Proje Koordinatörü Gizem Şenyurt:

“Binlerce yıllık geçmişiyle kukla sanatı, en önemli kültür materyallerinden biri olarak öne çıkıyor. Kukla sanatını çok önemli bir kültürel hazine yapan özelliği ise çağdaş gündeme ve modern sanata tam anlamıyla uyarlanabilmesi… Biz de Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’nde kukla sanatını her yaştan, her kesimden eğlence ve sanatseverlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.”