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Spor

19 ülkede yapılan ankette göre Dünya Kupasını Brezilya kazanacak

Dünya çapında futbolseverler ile yapına ankete göre en sevilmeyen üç ülke; Arjantin ABD ve İran

17 Haziran 2014 14:05

Brezilya’da gerçekleşen 2014 dünya Kupası tüm hızıyla sürüyor. Dünay Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağı ise en merak edilen sorulardan biri. 19 ülkeden taraftarların katılımıyla yapılan bir anketle bu sorunun cevabı arandı.

New York Times’ta yer alan ankette futbol severlere, “Turnuvayı hangi takımın kazanacağı, sevmedikleri takım ve en güzel futbolu oynayan takım” soruldu.

Arjantin, ABD ve İspanyol taraftarları hariç diğer ülkelerin taraftarları Turnuvanın galibinin Brezilya olacağında hem fikir. Ankette “hangi takımı sevmiyorsunuz” sorusuna en sık verilen cevap ise; Arjantin, ABD ve İran. Ankete göre, Arjantinliler İngiltere, İngilizler Rusya, Ruslar ABD ve Yunanlılar Almanya milli takımlarında haz etmiyorlar.

“En güzel Futbolu hangi takım oynuyor” sorusuna Japon taraftarlar hariç bütün ülkelerin taraftarları Brezilya cevabını veriyor. Japon futbol severlere göre turnuvanın en iyi futbolunu oynayan takım ise İspanya 

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