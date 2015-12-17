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Kültür-Sanat

19. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne başvurular başladı

19. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için son başvuru tarihi 15 Şubat 2016

17 Aralık 2015 21:32

19. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne başvurular başladı. 5-12 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale, yapım yılı 2014-2015 olmak önkoşuluyla uzun metraj, belgesel, kısa ve animasyon kategorilerinde film başvurabiliyor.

Festivale başvurmanın bir koşulu da filmin yönetmeni veya yönetmenlerinden birinin kadın olması.

Festivale başvurmak için filminizin ön izleme DVD kopyası ile doldurduğunuz başvuru formunu 15 Şubat 2016’ya kadar Uçan Süpürge adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru formu ve yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

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