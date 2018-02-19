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Spor

19 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kanseri yenen Milli atletten muhteşem dönüş Batuhan Buğra Eruygun: "Çok çalıştım ve sabır gösterdim hak ettiğimi düşünüyorum" (ÖZEL) Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi Bulgaristan'da 2015 yılında düzenlenen Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası'nda d

19 Şubat 2018 12:24

(ÖZEL) Kanseri yenen Milli atletten muhteşem dönüş
Batuhan Buğra Eruygun: \"Çok çalıştım ve sabır gösterdim hak ettiğimi düşünüyorum\"

(ÖZEL) Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi
Bulgaristan\'da 2015 yılında düzenlenen Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor. Tek hayalinin koşmak ve üniversite okumak olduğunu söyleyen Palavan, Türkiye\'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Gençlerbirliği - Göztepe

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
12.00 Alman temsilcisi hazırlıklarını tamamlayacak.
16.00 Teknik direktör Jupp Heynckes ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
14.00 Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih\'le oynayacağı ilk maç için Almanya\'ya gidecek.
Takımın Almanya\'ya varışı.
21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.30 Siyah-beyazlılar son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE
Takım izinli

BASKETBOL
16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, \'Medya Günü\' etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelecek. (Sinan Erdem Spor Salonu) 

TFF 3\'üncü Lig\'de haftanın maçları oynanacak.

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