19 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kanseri yenen Milli atletten muhteşem dönüş

Batuhan Buğra Eruygun: \"Çok çalıştım ve sabır gösterdim hak ettiğimi düşünüyorum\"

(ÖZEL) Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi

Bulgaristan\'da 2015 yılında düzenlenen Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor. Tek hayalinin koşmak ve üniversite okumak olduğunu söyleyen Palavan, Türkiye\'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Gençlerbirliği - Göztepe

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

12.00 Alman temsilcisi hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Teknik direktör Jupp Heynckes ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

14.00 Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih\'le oynayacağı ilk maç için Almanya\'ya gidecek.

Takımın Almanya\'ya varışı.

21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.30 Siyah-beyazlılar son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

Takım izinli

BASKETBOL

16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, \'Medya Günü\' etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelecek. (Sinan Erdem Spor Salonu)

TFF 3\'üncü Lig\'de haftanın maçları oynanacak.