T24 LogoT24 Logo
Spor

19 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe 16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor 19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü  BEŞİKTAŞ 12

19 Ocak 2019 12:12

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü 

BEŞİKTAŞ
12.00 BB Erzurumspor maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE
- Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek

BASKETBOL
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
13:00 Fenerbahçe - Adana Basketbol
14:00 Çukurova Basketbol Kulübü - OGM Orman Gençlik
16:00 Kayseri Basketbol SK - Mersin BŞB
17:00 İzmit Belediyespor - Galatasaray

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Vol.İht.
-Efeler Ligi
14:00 Halkbank - Galatasaray
15:30 Tokat Bld. Plevne - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
16:30 Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.
16:00 Arkas Spor - Arhavi Bld.
19:00 Maliye Piyango - Fenerbahçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 1330 Büyükşehir Belediye ErzurumsporAtiker Konyaspor 1330 Evkur Yeni MalatyasporGöztepe 1600 AntalyasporMobilya Kayserispor 1900 GalatasarayMKE Ankaragücü  BEŞİKTAŞ 12BB ErzurumsporBursasporBasketbol Süper
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24