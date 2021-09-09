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Kültür-Sanat

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor

09 Eylül 2021 22:20

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de gala konseriyle başlayacak.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rustam Rahmedov'un yönetiminde Ceyla Ganiyeva'nın solist olarak sahne alacağı konser, cumartesi günü saat 20.30'da Mezitli Amfi Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin açılış programı olacak konserde, Türkmenistanlı şair Nurmuhammed Andalıp'ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan "Danatar Ovezov" ile Ukraynalı Besteci Yuliy Meyrus'un "Leyli ve Mecnun" operasının uvertürü ilk kez seslendirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe", Kara Karaev'in "Keman ve Orkestra İçin Konçerto" ve Ferit Tüzün'ün "Esintiler" adlı eserleri de yorumlanacak.

Festival kapsamında 3 dalda verilecek ödüller, konser öncesinde sahiplerine takdim edilecek.

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