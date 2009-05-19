19 Mayıs'ta 'Türk' sürprizi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tarihi bir fırsat yakalandığı yolundaki açıklamalarıyla birlikte Kürt sorununun çözümü konusu gündemin ilk sırasına yerleşirken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törende, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk sürprizi yaşandı. Anıtkabir'deki törenlere genellikle katılmamayı tercih eden Türk, 19 Mayıs töreninde hazır bulundu.



Ankara'da ilk tören, Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, bakanlar, kuvvet komutanları, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Danıştay Başsavcısı Yılmaz Çimen ve milletvekilleri katıldı.



Türk ilk kez



Törende Türk de hazır bulundu. DTP, geçen yıl 19 Mayıs törenlerine DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın TBMM İdare Amiri sıfatıyla katıldığını, bu yıl ise Türk'ün törenlere katılmayı tercih ettiğini bildirdi. DTP, daha önce 23 Nisan başta olmak üzere Anıtkabir'deki bazı törenlere katılan Türk'ün, ilk kez 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldığını açıkladı.



Liderler soğuk



Aslanlı Yol'daki yürüyüş ve mozoledeki saygı duruşu sırasında, Erdoğan ile Baykal arasındaki soğukluk dikkati çekerken, diğer liderler de birbirlerine mesafeli durdu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından önce 19 Mayıs töreninde, Başbuğ ve kuvvet komutanlarıyla bir araya gelmiş oldu. Geçmişte askerlere yönelik eleştirileriyle tartışma yaratan Arınç, komutanlarla birlikte protokoldeki yerini aldı.

