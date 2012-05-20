19 Mayıs'ta kadın ile erkek güreşti!

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı önceki yıllara kıyasla sadece Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başladı. 19 Mayıs Stadı'ndaki gösteriler sırasında bir kadın güreşçi ile erkek sporcu güreşti.

Ulu Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 93'üncü yıldönümü kutlamaları saat 08.00'de Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Buradaki törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve görevlileri katıldı. İl Müdürü Ömer Altınsoy anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Yeni düzenleme öncesi geçmiş yıllarda ise çelenk koyma törenine il protokolü, siyasi partiler, sivil toplum örgütü temsilcileri de katılıyordu.

Ardından Tütün İskelesi'nde yapılan törenlere ise Vali Hüseyin Aksoy, AKP Milletvekili Ahmet Yeni, CHP Milletvekilleri Haluk Koç ve İhsan Kalkavan, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 19 Mayıs Stadı'ndaki gösteriler sırasında bir kadın güreşçi ile erkek sporcu güreşti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular tarafından bu yıl ilk kez eskrim, bisiklet, boks, güreş, uzakdoğu sporlarının gösterisi yapıldı. Bu gösteriler arasında en dikkat çekeni ise bir kadın güreşçi ile erkek güreşçinin mücadelesi oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Altunsoy, "Bu bir gösteri. Çok dikkat etmedim ama denk gelmiştir" dedi.