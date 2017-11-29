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Kültür-Sanat

19 Mayıs’ta 1919 öğrenci kurtuluş mücadelesi için şarkılar söyleyecek

Özge Düzgün, Samsun, 29 Kasım, (DHA)-  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Opera Balesi Ortaklığıyla, Samsun'un kültürü, tarihi ve müzik öğretmenlerinin mesleki doyumuna katkı sağlamak amacıyla "Bir Adım Yeter 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu" projesin

29 Kasım 2017 18:18

Özge Düzgün, Samsun, 29 Kasım, (DHA)-  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Opera Balesi Ortaklığıyla, Samsun\'un kültürü, tarihi ve müzik öğretmenlerinin mesleki doyumuna katkı sağlamak amacıyla \"Bir Adım Yeter 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu\" projesine start verildi.

Samsun Öğretmenevi’nde toplanan müzik öğretmenleri Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesine başladığı ve ilk adımı attığı Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarına hazırlık yapmak için 1919 gencin katılımıyla bir koro oluşturmaya karar verdi. Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs gününde 1919 genç hep birlikte ulusun kurtuluş şarkılarını söyleyecek.

“Bir Adım Yeter 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu\" projesi Samsun’daki müzik öğretmenlerinin hayallerini meslektaşlarıyla paylaşması ve 11 öğretmenin projeyi şekillendirmesiyle başladı. Bunun akabinde Samsun\'un 17 ilçesinden 80 müzik öğretmeninin katılımıyla proje büyüdü. Samsun Öğretmenevi\'nde yapılan tanıtım toplantısıyla proje için çalışmalar başladı.

“Bir Adım Yeter 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu\" projesiyle söylenecek olan marşlar öğrenciler, öğretmenler ve proje katılımcıları aracılığıyla farkındalık oluşturulan tüm mecralarda paylaşılarak, toplumda vatanseverlik duygusunu pekiştirmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda Türkiye’de daha önce yapılmamış büyüklükte bir gençlik korosunun oluşturulması bakımından da önem taşıyor.

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