'19 Mayıs'ın büyük çoşku için kutlanmasına devam edilecek'

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın büyük coşku içinde kutlanmasına devam edileceğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Dinçer, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının, Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamındaki Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

Valiliklere gönderilen yazıda, Başkent ve dışında yapılacak kutlamaların söz konusu yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmesinin istendiğini kaydeden Dinçer, cevabında, ''Ayrıca Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının, günün anlam ve önemine uygun bir şekilde okullarımızda da öğrencilerin ve velilerin katılımı ile büyük bir coşku içerisinde kutlanmasına devam edileceği vurgulanmıştır'' ifadesine yer verdi.