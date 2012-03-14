T24 LogoT24 Logo
Politika

'19 Mayıs'ın büyük çoşku için kutlanmasına devam edilecek'

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer CHP'nin soru önergesini yanıtladı

14 Mart 2012 15:08

 

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın büyük coşku içinde kutlanmasına devam edileceğini belirtti.
 
CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Dinçer, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının, Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamındaki Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.
 
Valiliklere gönderilen yazıda, Başkent ve dışında yapılacak kutlamaların söz konusu yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmesinin istendiğini kaydeden Dinçer, cevabında, ''Ayrıca Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının, günün anlam ve önemine uygun bir şekilde okullarımızda da öğrencilerin ve velilerin katılımı ile büyük bir coşku içerisinde kutlanmasına devam edileceği vurgulanmıştır'' ifadesine yer verdi.

ETİKETLER

19 mayısmilli eğitim bakanı ömer dinçer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24