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Spor

19 Mayıs Yarı Maratonu tamamlandı

Yaprak KOÇER-SAMSUN,(DHA) Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 19 Mayıs Yarı Maratonu tamamlandı

19 Mayıs 2018 16:30

Yaprak KOÇER-SAMSUN,(DHA)

Samsun\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 19 Mayıs Yarı Maratonu tamamlandı. 
Kadınlarda 1.25\'lik derecesi ile Dilan Atak 1\'inci, 1,26\'lık derecesi ile Gamze Alpdoğan 2\'nci, 1.29\'luk derecesi ile Büşra Gelmez 3\'üncü oldu. Erkeklerde ise 1.09.14\'lük derecesi ile Muzaffer Bayram 1\'inci, 1.09.15\'lik derecesi ile Fetene Alemu Gegasa 2\'nci, 1.10\'luk derecesi ile Argachew Assefa Tola 3\'üncü oldu. 
Dereceye giren atletlere Samsun Valiliği önündeki kutlama programında madalyaları ve ödülleri Samsun Valisi Osman Kaymak ile protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Atletlere madalya ve ödüllerinin verilmesi

(FOTOĞRAFLI)

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