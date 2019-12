19 Mayıs mesajlarında sitem

19 Mayıs'ı kutluyoruz - FOTOGALERİ

Kutlamalar kapsamında Ankara'da ilk tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı.Anıtkabir'deki törene, Gül'ün yanı sıra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, kuvvet komutanları, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Danıştay Başsavcısı Yılmaz Çimen, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkan katıldı.Törene katılanlar Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazan çelengi bıraktı. Devlet erkanı daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gül, deftere şunları yazdı:"Aziz AtatürkVatanın bağımsızlığını sağlamak amacıyla Samsun'a çıkışınızın 90. yıl dönümünde gösterdiğiniz hedeflere emin adımlarla ilerlemenin gururunu hep birlikte yaşıyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Büyük fedakarlıklarla kurulan, büyük emeklerle bu seviyeye ulaşan Cumhuriyetimiz emin ellerdedir.Türk gençliği kendisine emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmeye kararlıdır. Bu kararlılık nesilden nesile aktarılacak, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.Bizler millet olarak eminiz ki genç nesiller geçmişten devraldığı sorumluluğun bilinciyle çalışacak, ülkemizi uygarlık yarışında yeni ufuklara taşıyacaktır. Türk gençliği bunun bir bayrak yarışı olduğunun idraki içindedir.Geleceğimizin teminatı gençlerimize armağanınız olan milli bayramımızda sizi saygıyla, minnetle, şükranla, anıyoruz.Ruhunuz şad olsun."Anıtkabir'deki törenin ardından devlet erkanı 19 Mayıs Stadyumu'na geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu konuşma yaptı.Çubukçu'nun konuşmasının ardından Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Baransel Altunok, ''gençlik adına'' bir konuşma yaptı. Batıkent Lisesi öğrencisi Işın Dağ Yücedağ ''gençlik adına'' şiir okudu. Törende, ''Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'' ve ''Gençliğin Ata'ya Cevabı'' seslendirildi.Daha sonra kız ve erkek atletlerin Samsun'dan getirdikleri bayrak ile Selanik'ten getirilen toprak, Cumhurbaşkanı Gül'e sunuldu. Gül, kendisine sunulan kutu içerisindeki toprak ile bayrağı öperek teslim aldı.Türk Hava Kurumu paraşütçülerinin Atatürk posterleri ve bayraklarla yaptığı atlayışlar, protokoldekiler ve tribünlerdeki vatandaşlarca coşkuyla alkışlandı. Silahlı Kuvvetler Bando Okulları orkestrasının çaldığı marşlar eşliğinde geçit töreni başladı. Bayrak grubunun geçişini Gül ayakta izledi.Öğrencilerin geçit töreniyle sahada yerlerini almasından sonra gösteriler başladı. Öğrencilerin yaptığı gösteriler, tribünlerdeki fon grubunun oluşturduğu çeşitli mesajlar eşliğinde gerçekleştirildi. Fon grubu öğrencileri, ''90. Yıl'', ''Sana Selam Ey Şanlı Türk Bayrağı'', ''Tek Bir Kitleyiz Atamızın İzinde'', ''Ey Atam Türk Gençliği Yolundadır'' yazılı mesajları oluşturdu.Öğrencilerin, Şeker Oğlan, Şeyh Şamil, Delilo ve Kolbastı gibi çeşitli yörelerden derlenen türküler eşliğindeki halk oyunları gösterisi, tribündekilerce ilgiyle izlendi. Özellikle öğrencilerin kolbastı gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.Samsun'da Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın da katıldığı törenle Kurtuluş Yolu'ndaki Bandırma Vapuru simgesi iskeleden karaya çıkarıldı. Bu sırada top atışları yapıldı.Katılımcılar, daha sonra zamanında otel binası olan ve Büyük Önder'in Samsun'a gelişinde kaldığı Gazi Müzesine yürüdü. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı sonrasında ikametgahına ayrılan ve bugün müze olarak düzenlenen tarihi binaya Kurtuluş Yolu olarak adlandırılan güzergahtan yapılan yürüyüşe kalabalık vatandaş topluluğu da katıldı.Genelkurmay Başkanlığı karargahında da, "Atatürk Özel Anma Töreni" düzenlenecek.İstanbul'daki kutlamalar ise Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.İstanbul'daki törenler İnönü Stadyumu'ndaydı. Renkli geçen törenlerde askeri ve sivil okullara mensup öğrenciler de askeri bando eşliğinde geçit töreni yaptı.Tribünlerde oturan öğrenciler de ellerindeki renkli kartonlarla fonda ''90. Yıl Kutlu Olsun'', ''İstanbul 2009'', ''Atam izindeyiz'', ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' gibi çeşitli yazılar yazdı.Öğrencilerin halk oyunu gösterilerinin ardından tören sona erdi.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle kutlanıyor.Bozok Stadı'ndaki kutlama programında gösteri gurubunda yer alan Atatürk Lisesi'nden Yakup Ekinci (16) ve Kadir Oğuz (15), aşırı sıcak nedeniyle tören yürüyüşü öncesinde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin aşırı sıcak nedeniyle tansiyonlarının düştüğü, bu nedenle dekısa süreli baygınlık geçirdikleri bildirildi.Sıcaktan bunalan diğer öğrenciler de damacanalardaki sularla serinlemeye çalıştılar.Adana'daki kutlama törenleri havanın sıcak olması nedeniyle 18.30'dan itibaren 5 Ocak Stadı'nda, Mersin'deki törenler 17.00'den itibaren Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda devam edecek.Elazığ'daki törenler de bu yıl ilk kez ışıklandırılan Atatürk Stadı'nda, gece yapılacak.Denizli'de saat 20.00'de Atatürk Stadı'nda, Kocaeli'nde ise gösteriler ve resmi geçit saat 19.00'da İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda başlayacak.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle kutlanıyor."Türkiye, Cumhuriyet’in ilanının ardından çağını aşan bir vizyonla, ufkun ötesini gören bir anlayışla her alanda büyük hamleler gerçekleştirmiştir. Bugün bu reformist yaklaşımın, toplumsal hayatın bütün alanlarında devam ettiğini görmekten de ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum.""Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun sembolü olan bu tarihten sonra bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine dalga dalga yayılmıştır.""Gençlerimize güveniyor, onların yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye’mizin aydınlık geleceğini görüyoruz. Bütün çabamız, geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmaktır.""Günümüzde laik cumhuriyetimize, demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve bağımsız yargımıza yönelik saldırılar, özünde Mustafa Kemal’in açtığı bu tarih sayfasına karşıdır. Başta gençlerimiz olmak üzere herkesi bu günün anlamını, önemini kavramaya, Cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla sahiplenmeye ve savunmaya çağırıyorum."Aradan geçen 90 yıldan sonra bin yıllık milli kaynaşmaya zarar verecek ve devletimizin temel niteliklerini sarsacak boyuttaki tartışmaların açıldığı bu günlerde, 90 yıl önceki muhteşem hareketin anlamı daha da önem kazanmıştır. Bu yönüyle 19 Mayıs ruhu, zedelenen, aşağılanan milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı milli devletin doğuşu; çağın stratejik dengelerini ve zafiyetini gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır.