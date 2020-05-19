19 Mayıs için "Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir" diye paylaşım yapan doktora tepki

Sözcü'de yer alan habere göre, Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde onkoloji uzmanı olarak görev yapan aynı zamanda Çaykara ve Dernekpazarı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Doktor Ahmet Yaşar Zengin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ve kutlayanlara yönelik "şerefsiz ve şahsiyetsiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi CHP Meclis üyesi Cüneyt Zorlu da doktorun yaptığı paylaşıma tepki gösterirken şöyle yazdı:

““Sen ne biçim adamsın, çabuk istifa et Çaykaralılar dernek başkanlığından. Yoksa senin ipliğini pazara çıkaracağım. Sonra git nerede yazarsan yaz utanmaz adam. Çaykaralı olduğum için utandım. Bu adam daha önce de aynı şekilde hakaret içeren paylaşımlar yapıyordu. Kendisini bir kaç kez uyardım. Yapmamasını söyledim. Bir çok hakaret içeren paylaşımı olduğunu söyledi arkadaşlar. Partimle görüşüp bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Artık bu Atatürk düşmanlarına karşı susmamalıyız."

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Zengin hakkında tepki paylaşımları yaptı.