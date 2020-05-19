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19 Mayıs için "Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir" diye paylaşım yapan doktora tepki

CHP'li Zorlu: Partimle görüşüp bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız

19 Mayıs 2020 18:30

Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde görev yapan Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Yaşar Zengin'in 19 Mayıs için sosyal medyadan yayınladığı “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” ifadeleri tepki çekti. Ortahisar Belediyesi CHP Meclis üyesi Cüneyt Zorlu doktorun yaptığı paylaşım altına, “Partimle görüşüp bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye yazdı. 

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