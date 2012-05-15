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19 Mayıs etkinliklerinde 'ana dil' sürprizi

Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça, Arapça, Lazca, Süryanice gibi ülkemizde konuşulan dillerde gençler şiirler okuyacak

15 Mayıs 2012 13:10

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça, Arapça, Lazca, Süryanice gibi dillerde şiir dinletisi düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde 'ana dil' sürprizi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 21 Mayıs'a kadar sürecek 'Gençlik Haftası' etkinliklerinde, 'Dillerin Kardeşliği Şiir Dinletisi' adlı bir program da yer aldı.

Yarın saat 16.00'da Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik çerçevesinde, Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça, Arapça, Lazca, Süryanice gibi ülkemizde konuşulan dillerde gençler şiirler okuyacak.

Türkiye'nin tüm bölgelerini temsil edecek büyük bölümü öğrencilerden oluşan gençler, anadillerinde yazılmış şiirleri veya yine anadillerinde kaleme aldıkları kendi şiirlerini okuyacaklar.

Akşam gazetesinden Ali Ekber Öztürk'ün haberinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı organizasyonla görevlendirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birbirinden ilginç programları da sıralandı.

15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Gençlik Haftası' programında boks gösterisi, bilek güreşi, 'taekwondo ve vücut geliştirme' gibi etkinlikler yer alııyor.

"Asker tankının' yerine sivil gençlerin yapacağı 'mekanik tabanca atış gösterisi'nin de olacağı programdaki diğer ilginç gösteriler şunlar: Matrak, wushu, muay thai wai-kru, kata, muaythai müzik ve savaş sanatları, yağlı güreş.

ETİKETLER

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