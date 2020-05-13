19 Mayıs etkinlikleri Koronavirüs nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerini bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlayacağını" açıkladı.

Bakanlık, 15 - 21 Mayıs arasında sosyal medya hesaplarında yarışmalar, söyleşiler ve konserler yayımlayacak ve interaktif etkinlikler düzenleyecek.

Açıklamaya göre mevcut şartların uygun olması durumuna bağlı olarak kısıtlı sayıda saha etkinlikleri de yapılacak.

19 Mayıs Salı günü Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak.

Aynı gün stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.