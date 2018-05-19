19 Mayıs anısına Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 24 yıldır hobi olarak gemi maketi yapan Ümit Durak (61), 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun\'a çıkaran Bandırma Vapuru\'nun maketini yaptı.

Antalya\'da yaşayan Ümit Durak, uzun yıllar yaptığı denizciliği bıraktıktan sonra, içindeki deniz aşkını Akdeniz\'e özgü gemi maketleri yaparak sürdürdü. Başta tarihi öneme sahip çeşitli gemilerin orijinaline bağlı maketlerini yapmaya başlayan Durak, 24 parçalık eşsiz bir koleksiyon oluşturdu. Ümit Durak son olarak koleksiyonuna Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a çıkaran Bandırma Vapuru\'nu ekledi.

25 PARÇALIK KOLEKSİYON

Meltem Mahallesi\'ndeki atölyesinde, Akdeniz\'de tarih boyunca kullanılan ve birçoğu yine bu sularda batmış gemilerin maketini yapan Durak\'ın koleksiyonunda, M.Ö. 1\'inci yüzyılda Roma İmparatoru Sezar\'ın kullandığı gemiden Osmanlı donanmasındaki kadırgalara birçok örnek yer alıyor. 1980\'li yıllarda \'Uzakyıldız\' adlı teknesiyle bir dönem balıkçılık yapan Ümit Durak\'ın \'Geçmişten Günümüze Akdeniz Gemileri\' adını verdiği koleksiyon, Akdeniz gemicilik tarihine ve gelişimine ışık tutuyor.

\'İLK ÖRNEK ULUBURUN BATIĞI\'

24 maketten oluşan serinin, 3 bin 400 yıl önce Antalya\'nın Kaş ilçesinin 8 kilometre açığında batan Tunç Çağı\'na ait, dünyanın en eski deniz ticaret gemisi batığı olarak kabul edilen 15 metre uzunluğundaki Uluburun Batığı ile başladığını belirten Ümit Durak, serinin günümüz motoryatlarıyla devam ettiğini kaydetti.

BANDIRMAYI 5 AYDA TAMAMLADI

Bu seri içerisinde Bandırma Vapuru\'nun eksikliğini hissettiğini kaydeden Durak, \"Cumhuriyet tarihinde büyük damgası olan, hareketin başlangıç noktasındaki geminin de maketi olması gerektiğini düşündüm. Onun da projelerini sağlayıp modelini hayata geçirdim. Modelin yapımı 5 ayımı aldı. Böyle bir model yaptığım için de çok mutluyum\" dedi.

Bandırma Vapuru\'nun orijinalinin 48 metre olduğunu, yaptığı modelin ise 1/75 ölçeğinde olduğunu aktaran Durak, \"Bir gemi nasıl yapılıyorsa aynı işlemler modelde de gerçekleştiriliyor. Omurgası ve postaları var. Postalar sarma sistemiyle kabuk hale getiriliyor ve sonra diğer gemi aksamları yerleştiriliyor. Modelin kamara kısmında Mustafa Kemal Atatürk\'ün de oturduğu koltuk ve masa sistemleri de aynısıdır. Menteşeli kapı açılabilir, depo açılabilir. Tabii maketin yapımında duygusal yan da var\" diye konuştu.



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