"19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun"

Kulüpler ve Federasyonlar, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İşte öne çıkan kutlama mesajları...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları belirtti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 99. yıl dönümünü yurdumuzun her köşesinde gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Toplumumuzun geleceğe yönelik umutlarını emanet ettiğimiz gençlerimizin, çağdaş ve yükselen Türkiye için var gücüyle çalışacağına inanıyoruz. Sporun, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra takım bilincinin aşılanmasında büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Ayrıca; Türkiye Basketbol Federasyonu olarak her gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın hem ülkemizin dört bir yanında hem de uluslararası platformlarda yer alabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu cennet vatanımız uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kazandıkları zaferler ile kurdukları Cumhuriyetimizi, onu koruyacak ve kollayacak genç nesillere emanet etti. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' ve 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözleri ışığında federasyonumuz Türk sporunun gelişimi için gençlere her türlü imkanı sunmaya devam edecektir. Atatürk'ü anma günü olarak da kutladığımız bu tarihi günün 99. yıl dönümünde, aziz milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

"Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 99. yılının coşkusunun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 1981 yılından bu yana 'Atatürk'ü Anma Günü' olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum."

Fenerbahçe Kulübü'nün kutlama mesajında ise, "Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, gurur kaynağımız Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 99. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günü, bağımsızlık ve çağdaşlığın yılmayacak bekçileri olarak gördüğü Türk Gençliği'ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi ile ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız bir Türkiye'nin temellerini atmış ve bu hareket, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü milli mücadele ile zaferle taçlanmıştır. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 99. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığı toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."