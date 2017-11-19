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Spor

19 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Bernd Schuster: "Burada oynanılacak maçta endişelenmesi gereken taraf Porto" "Beşiktaş bu sene de şampiyon olur" "Türk hakemlerinde çok değişen bir şey olmamış" "Vodafone Park harika bir stat" "VAR sistemi çok faydalı olacak" NAİM SÜLEYMANOĞLU SON

19 Kasım 2017 12:34

(Özel) Bernd Schuster: \"Burada oynanılacak maçta endişelenmesi gereken taraf Porto\"
\"Beşiktaş bu sene de şampiyon olur\"
\"Türk hakemlerinde çok değişen bir şey olmamış\"
\"Vodafone Park harika bir stat\"
\"VAR sistemi çok faydalı olacak\"

NAİM SÜLEYMANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi, Fatih Camii\'nde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı\'nda defnedilecek

SÜPER LİG
14:00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor  
14:00 Gençlerbirliği - Kayserispor  
16:30 Trabzonspor - Osmanlıspor
19:30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Hakan Tarhan-Mustafa Akın-Uğur Demirkırdı) (Foto: Erol Kaçmaz)

BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Porto maçının hazırlıklarını sürdürecek.
16.00 Fikret Orman Nikah Törenine katılacak 


TFF 1. LİG
13:00 Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor
13:00 Samsunspor - Adanaspor
15:30 Altınordu - Akın Çorap Giresunspor
18:00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL
18:30 Salzburg - Sturm Graz (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
20:30 Las Palmas - Levante (Enes Ünal)
23:00 Bordeaux - Marsilya (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
23:15 Vitoria Guimaraes - CD Feirense (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına devam edilecek

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Gaziantep Basketbol
15:15 Eskişehir Basket - Fenerbahçe Doğuş
17:00 Tofaş - Anadolu Efes
19:30 Muratbey Uşak - Banvit

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Hatay Büyükşehir Belediye - Galatasaray

EFELER LİGİ
15:00 Afyon Bld. Yüntaş - Fenerbahçe
17:00 Halkbank - Maliye Piyango
12:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Arkas Spor
14:00 Beşiktaş - İnegöl Bld.    
15:00 Jeopark Kula Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
15:00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası

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