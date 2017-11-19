19 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Bernd Schuster: \"Burada oynanılacak maçta endişelenmesi gereken taraf Porto\"

\"Beşiktaş bu sene de şampiyon olur\"

\"Türk hakemlerinde çok değişen bir şey olmamış\"

\"Vodafone Park harika bir stat\"

\"VAR sistemi çok faydalı olacak\"

NAİM SÜLEYMANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi, Fatih Camii\'nde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı\'nda defnedilecek

SÜPER LİG

14:00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

14:00 Gençlerbirliği - Kayserispor

16:30 Trabzonspor - Osmanlıspor

19:30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Hakan Tarhan-Mustafa Akın-Uğur Demirkırdı) (Foto: Erol Kaçmaz)

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Porto maçının hazırlıklarını sürdürecek.

16.00 Fikret Orman Nikah Törenine katılacak



TFF 1. LİG

13:00 Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor

13:00 Samsunspor - Adanaspor

15:30 Altınordu - Akın Çorap Giresunspor

18:00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL

18:30 Salzburg - Sturm Graz (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

20:30 Las Palmas - Levante (Enes Ünal)

23:00 Bordeaux - Marsilya (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

23:15 Vitoria Guimaraes - CD Feirense (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına devam edilecek

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Gaziantep Basketbol

15:15 Eskişehir Basket - Fenerbahçe Doğuş

17:00 Tofaş - Anadolu Efes

19:30 Muratbey Uşak - Banvit

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14:00 Hatay Büyükşehir Belediye - Galatasaray

EFELER LİGİ

15:00 Afyon Bld. Yüntaş - Fenerbahçe

17:00 Halkbank - Maliye Piyango

12:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Arkas Spor

14:00 Beşiktaş - İnegöl Bld.

15:00 Jeopark Kula Bld. - Galatasaray HDI Sigorta

15:00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası