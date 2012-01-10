T24 - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde yağışların görüleceğini açıkladı. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 19 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek olan yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, K.Maraş, Hatay), Sinop, Samsun, G.Antep, Kilis ve Antalya'da kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Anamur) aşırı sağanak; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Eskişehir'in doğu ilçeleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı; Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Konya çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, K.Maraş, Hatay), Sinop, Samsun, G.Antep, Kilis ve Antalya'da kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Anamur) aşırı sağanak şeklinde olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir'in doğu ilçeleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı; Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Konya çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesi kısıtlanması vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Eğitime kar engeli



ISPARTA: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KARAMAN: Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ: Denizli’nin Kale, Çameli ve Beyağaç ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

BİNGÖL: Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.