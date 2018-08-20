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19 gündür kayıp zihinsel engelli bulundu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde 19 gündür kayıp olan zihinsel engelli Resul  Ecer (47), Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde görevli bir polis tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi

20 Ağustos 2018 15:48

Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde 19 gündür kayıp olan zihinsel engelli Resul  Ecer (47), Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nde görevli bir polis tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.
Derik ilçesinin Cevizpınar Mahallesi\'nde anne ve babası olmadığı için tek başına yaşayan kedilere sevgisi ile bilinen Resul Ecer\'in yakınları kayp başvurusunda bulundu. Ecer\'in kaybolmasıyla ilgili haberlerin yayınlamasıyla Diyarbakır\'daki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nde görevli bir polis memuru, haberde gördüğü fotoğrafın bahçedeki Ecer olduğunu belirledi.  Polis mumuru kayıp Ecer\'in Mersin\'de yaşayan kardeşi Hambullah Ecer ile görüşerek, ağabeyinin bulunduğu haberini verdi.
Haberi alması üzerine Mersin\'den Diyarbakır\'a gelen Ecer, \"Kayıp olduğundan bu yana her yeri aradık, bulamadık, umudumuzu kesmiştik. Mersin\'deki evime döndüğümün ertesi günü Diyarbakır\'da hastane bahçesinde bir polis memurunun fark etmesi ile bize telefon geldi. Müjdeli haberi verdi. Allah razı olsun. Ben çok sevindim. Diyarbakır\'a ağabeyimi almaya gittik. Kardeşimi görünce dünyalar benim oldu. Kardeşimin tedaviye ihtiyacı var. Kullanması gereken ilaçlarını, kaybolduğundan bu yana almamış. Mersin\'de hastanede yatıracağım\" dedi.

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