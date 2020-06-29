Ay başında devreye alınan düşük faizli kredi kampanyası nedeniyle 19 günde 2019'un tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı. Geçen yıl 10.6 milyar lira artan konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 11.5 milyar lira yükseldi.

Haziran başında konut kredi faizleri aylık yüzde 0.64 ile tarihin en düşük seviyesine indirildi. Özel bankalar da konut kredilerini yüzde 0.7-0.9 aralığına çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerine göre, konut kredi bakiyesi, mayıs ayı sonunda 211 milyar 264 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Kamu bankaları öncülüğündeki tarihi kampanyanın ardından haziran ayında konut kredi kullanımında ciddi artış görüldü.

Konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya ulaştı. Böylece 19 günlük dönemde konut kredileri yaklaşık 11.5 milyar lira arttı. Söz konusu rakam, geçen yılın başında 188 milyar 109 milyon lira seviyesindeyken, yıl sonunda 198 milyar 703 milyon liraya yükselmişti. Böylece bir yılda konut kredi bakiyesi 10 milyar 594 milyon lira artmıştı.

Kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8.5 üzerine çıktı.

Yüksek faizlerin etkisiyle önceki yıl konut kredi bakiyesi 191.5 milyar liradan 188.5 milyar liraya gerilemişti. 2017'de ise oranların yüzde 1'in altında olması nedeniyle en yüksek yıllık rakam görülmüş ve konut kredi bakiyesi 27.9 milyar lira artmıştı. Kredi bakiyesi, bu yılın 1 Ocak-19 Haziran döneminde ise 23 milyar liranın üzerinde arttı.

"İpotekli satış 27 günde 14 kat arttı"

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre, 1-27 Haziran'da ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 658 adet kredili konut satışı gerçekleştirildiğini anımsatan Demirbaş, "Söz konusu rakam, 2020'de tam 14 kat artarak 94 bin adede yaklaşmış durumda. Veriler, bize düşük konut kredisinin hem alıcı hem satıcı hem de üretici açısından hayati önem arz ettiğini gösteriyor. Konut satışlarının artması 200'den fazla sektörü olumlu etkiliyor," dedi.