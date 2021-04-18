19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üruğ'un ölüm haberini eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu.

Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Necdet Üruğ kimdir?

1921 yılında İstanbul’da doğan Necdet Üruğ, 1942 yılında Topçu Okulundan mezun oldu. 1966 yılında Tuğgeneralliğe, 1969’da Tümgeneralliğe terfi eden Üruğ, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı, Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons’ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi.

1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 – 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.