19 gencin ölümünde organizatörler suçlanıyor

T24 - 4’ü yabancı, 19 gencin ölümüne neden olan müzik festivalindeki izdihamın ardından kamuoyu, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını bekliyor. Savcılık soruşturma başlattı, organizatörlere ceza gelebilir.



Duisburg kentinde 1 milyondan fazla kişinin katıldığı tekno müzik festivalinde yaşanan izdiham, 19 gencin ölümüne, 342 kişinin yaralanmasına yol açtı.



Konser alanına tek giriş olan 200 metre uzunluğundaki tünelde yaşanan izdiham, organizasyondaki hataları ve güvenlik ihmalini gündeme getirirken, Duisburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında en az 2 organizatör hakkında ceza yargılamasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.





Polis sendikası: Uyarmıştık



Alman polis sendikası, organizatörlerin dev konsere ilişkin kapsamlı bir güvenlik çalışması yapmadığını belirterek, bunu sert bir dille eleştirdi. Polis Sendikası DPolG’nin Başkanı Rainer Wendt, yaşanan trajedinin sorumlusunun, Belediye ve organizatörler olduğunu kaydetti. Duisburg'un böylesine dev bir organizasyon için küçük bir kent olduğunu ve festival alanına giden yolların son derece yetersiz olduğunu kaydeden Wendt, kendilerinin bu konsere ilişkin bir yıldır uyarıda bulunduklarını anlattı.



DPolG sendikasının eyalet temsilcisi Wolfgang Orscheschek de organizatörlerin “maddi çıkarları” için 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan Ruhr bölgesinde bu etkinliği gerçekleştirmekte ısrar ettiklerini, polis ve itfaiyenin uyarılarını dikkate almadıklarını öne sürdü.



GdP sendikasının Berlin Temsilciliği Başkanı Michael Reinke de, konserde ulaşım ve acil çıkış olarak tek bir tünelin bulunmasının “faciaya davetiye çıkardığını” söyledi.





Cumhurbaşkanı: Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı



Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Berlin'de yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilerken, olayın tümüyle aydınlatılması gerektiğini belirtti. Wulff, "Barışçıl bir festival sırasında birçok ülkeden gelen genç insana ölüm, keder ve acı getiren böyle bir felaket dehşet verici" dedi.

