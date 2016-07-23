Antalya Valisi Münir Karaloğlu, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün basın ayağına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Antalya'daki 19 gazeteci hakkında yakalama kararı bulunduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Gazeteci Olgun Matur'un da aralarında bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldık. Kentteki 19 gazeteci hakkında yakalama kararı var. FETÖ'ye destek veren gazete, haber siteleri, dergileri incelemeye aldık" dedi.

Vali Karaloğlu, kayyum atanmadan önce Zaman gazetesinin Antalya Bölge Müdürlüğü görevini yapan Tuncer Çetinkaya'nın da firari olduğunu söyledi.