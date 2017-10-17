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19 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde düzenlenen, Fethullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli Elazığ'daki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

17 Ekim 2017 18:58

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde düzenlenen, Fethullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli Elazığ\'daki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda, daha önceden örgütün gizli haberleşme programı \'ByLocku kullandıkları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ merkez, Sivas, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Artvin\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheli, Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadeleri tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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