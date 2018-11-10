19 Eylül Gazeteciler Derneği'nden DHA'ya ödül

ORDU, (DHA)- ORDU 19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen \'2018 Medya Başarı Ödülü Yarışması\'nda, \'Yılın Habercisi\' ödülüne layık görülen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Nedim Kovan, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen \'2018 Medya Başarı Ödülü Yarışması\'nın ödül töreni, Boztepe\'de bir otelde gerçekleştirildi. Törene millletvekileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, gazeteciler federasyon ve dernek başkanları, çok sayıda protokol mensubu ile davetliler katıldı. Yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri törenle verildi. DHA Ordu Muhabiri Nedim Kovan da \'Yılın Habercisi\' ödülüne layık görüldü. Kovan\'a ödülünü, törene katılan Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu verdi.

19 Eylül Gazeteciler Derneği ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, törende ödül alan gazetecileri kutlayarak, organizasyonun gerçekleşmesinde destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş\'a ve diğer kuruluşlar ile kişilere teşekkür etti.

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