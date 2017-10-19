19 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLACAK
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9\'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklanacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
GALATASARAY
18.00 Derbi maçın hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
15.00 Fenerbahçeli 3 futbolcu derbi ile ilgili açıklamalarda bulunacak (Samandıra)
Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak
UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE 3\'ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMALARI
20.00 Atiker Konyaspor - Salzburg
22.05 Hoffenheim - Medipol Başakşehir
A GRUBU
18.00 FC Astana - Maccabi Tel Aviv
22.05 Villarreal - Slavia Prag
B GRUBU
22.05 Dynamo Kiev - Young Boys
22.05 Skenderbeu - Partizan Belgrad
C GRUBU
22.05 Sporting Braga - Ludogorets Razgrad
D GRUBU
22.05 Avusturya Wien - Rijeka
22.05 Milan - AEK Atina
E GRUBU
22.05 Atalanta - Apollon Limassol
22.05 Everton - Lyon
F GRUBU
22.05 FC Sheriff - Lokomotiv Moskova
22.05FC Fastav Zlin - FC Kopenhag
G GRUBU
20.00 Hapoel Beer Sheva - FCSB
20.00 Lugano - Viktoria Plzen
H GRUBU
20.00 BATE Borisov - Köln
20.00 Kızıl Yıldız - Arsenal
I GRUBU
20.00 Marsilya - Vitoria Guimaraes
J GRUBU
20.00 Östersunds FK - Athletic Bilbao
20.00 Zorya Luhansk - Hertha Berlin
K GRUBU
20.00 Nice - Lazio
20.00 Zulte Waregem - Vitesse
L GRUBU
20.00 Vardar Skopje - Real Sociedad
20.00 Zenit St. Petersburg - Rosenborg
BASKETBOL
-Euroleague-
21:45 Olimpia Milano - Fenerbahçe Doğuş
-Kadınlar Euroleague-
21:30 Famila - Fenerbahçe
81 İLE SPOR MALZEMESİ YARDIMI
10.30 PandG Türkiye\'nin Olimpik Anneler Projesi kapsamında 81 ilde 81 okula spor malzemesi desteği bu yıl Kocaeli\'den başlıyor.