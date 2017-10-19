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Spor

19 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLACAK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklanacak

19 Ekim 2017 12:40

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLACAK
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9\'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklanacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

GALATASARAY
18.00 Derbi maçın hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
15.00 Fenerbahçeli 3 futbolcu derbi ile ilgili açıklamalarda bulunacak (Samandıra)
Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak

UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE 3\'ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMALARI

20.00 Atiker Konyaspor - Salzburg  
22.05 Hoffenheim - Medipol Başakşehir  
A GRUBU
18.00 FC Astana - Maccabi Tel Aviv  
22.05 Villarreal - Slavia Prag  
B GRUBU    
22.05 Dynamo Kiev - Young Boys  
22.05 Skenderbeu - Partizan Belgrad  
C GRUBU
22.05 Sporting Braga - Ludogorets Razgrad  
D GRUBU
22.05 Avusturya Wien - Rijeka  
22.05 Milan - AEK Atina  
E GRUBU
22.05 Atalanta - Apollon Limassol  
22.05 Everton - Lyon  
F GRUBU
22.05 FC Sheriff - Lokomotiv Moskova
22.05FC Fastav Zlin - FC Kopenhag
G GRUBU
20.00 Hapoel Beer Sheva - FCSB  
20.00 Lugano - Viktoria Plzen  
H GRUBU
20.00 BATE Borisov - Köln  
20.00 Kızıl Yıldız - Arsenal  
I GRUBU
20.00 Marsilya - Vitoria Guimaraes  
J GRUBU
20.00 Östersunds FK - Athletic Bilbao  
20.00 Zorya Luhansk - Hertha Berlin  
K GRUBU 
20.00 Nice - Lazio  
20.00 Zulte Waregem - Vitesse  
L GRUBU
20.00 Vardar Skopje - Real Sociedad  
20.00 Zenit St. Petersburg - Rosenborg  

BASKETBOL
-Euroleague-
21:45 Olimpia Milano - Fenerbahçe Doğuş
-Kadınlar Euroleague-
21:30 Famila - Fenerbahçe

81 İLE SPOR MALZEMESİ YARDIMI
10.30 PandG Türkiye\'nin Olimpik Anneler Projesi kapsamında 81 ilde 81 okula spor malzemesi desteği bu yıl Kocaeli\'den başlıyor.

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