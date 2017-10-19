19 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLACAK

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9\'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklanacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

GALATASARAY

18.00 Derbi maçın hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

15.00 Fenerbahçeli 3 futbolcu derbi ile ilgili açıklamalarda bulunacak (Samandıra)

Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak

UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE 3\'ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMALARI

20.00 Atiker Konyaspor - Salzburg

22.05 Hoffenheim - Medipol Başakşehir

A GRUBU

18.00 FC Astana - Maccabi Tel Aviv

22.05 Villarreal - Slavia Prag

B GRUBU

22.05 Dynamo Kiev - Young Boys

22.05 Skenderbeu - Partizan Belgrad

C GRUBU

22.05 Sporting Braga - Ludogorets Razgrad

D GRUBU

22.05 Avusturya Wien - Rijeka

22.05 Milan - AEK Atina

E GRUBU

22.05 Atalanta - Apollon Limassol

22.05 Everton - Lyon

F GRUBU

22.05 FC Sheriff - Lokomotiv Moskova

22.05FC Fastav Zlin - FC Kopenhag

G GRUBU

20.00 Hapoel Beer Sheva - FCSB

20.00 Lugano - Viktoria Plzen

H GRUBU

20.00 BATE Borisov - Köln

20.00 Kızıl Yıldız - Arsenal

I GRUBU

20.00 Marsilya - Vitoria Guimaraes

J GRUBU

20.00 Östersunds FK - Athletic Bilbao

20.00 Zorya Luhansk - Hertha Berlin

K GRUBU

20.00 Nice - Lazio

20.00 Zulte Waregem - Vitesse

L GRUBU

20.00 Vardar Skopje - Real Sociedad

20.00 Zenit St. Petersburg - Rosenborg

BASKETBOL

-Euroleague-

21:45 Olimpia Milano - Fenerbahçe Doğuş

-Kadınlar Euroleague-

21:30 Famila - Fenerbahçe

81 İLE SPOR MALZEMESİ YARDIMI

10.30 PandG Türkiye\'nin Olimpik Anneler Projesi kapsamında 81 ilde 81 okula spor malzemesi desteği bu yıl Kocaeli\'den başlıyor.