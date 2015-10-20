T24 LogoT24 Logo
Gündem

19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de Türkiye'nin muhtarıyım" demişti

20 Ekim 2015 02:18

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarla toplantı yapması muhalefet liderleri tarafından sıklıkla eleştirilmiş, Cumhurbaşkanı nisan ayında yaptığı bir toplantıda, "Ben de Türkiye'nin muhtarıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'yle ilgili yayınlanan genelgede, "Muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yönelik çalışmalar yürütülmesi" amacıyla böyle bir gün ilan edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik  çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak  belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler,  İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde  yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." 

ETİKETLER

muhtarlar günümuhtarlar toplantısıerdoğantürkiyenin muhtarı

İlgili Haberler

Erdoğan: Benim muhtarım hangi evde kim var bilecek!

'Benim muhtarım hangi evde kim var, bunu kaymakamına, valisine, emniyet müdürüne bildirecek'

Baskın Oran: Muhtarlar bittikten sonra kapıcılar gelecek ardından mahalle bakkalları...

Baskın Oran'ın 'R. T. Erdoğan’ın Yazılmamış Anıları' yazı dizisinde dördüncü bölüm; 14-19 Ağustos

Bahçeli: Muhtarlarımızı kaçak sarayın nöbetçi alkışçısı şeklinde kullanan ucuz ve sinsi bir akıl devrededir!

"Türkiye yanıp yıkılırken, kaçak ve karanlık sarayda yeni bir muhtarlar seansı düzenlendi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24