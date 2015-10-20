19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edildi

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarla toplantı yapması muhalefet liderleri tarafından sıklıkla eleştirilmiş, Cumhurbaşkanı nisan ayında yaptığı bir toplantıda, "Ben de Türkiye'nin muhtarıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'yle ilgili yayınlanan genelgede, "Muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yönelik çalışmalar yürütülmesi" amacıyla böyle bir gün ilan edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."