Erdoğan: Benim muhtarım hangi evde kim var bilecek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarların, bölgelerinde yaşayan kişileri kaymakamlığa, valiliğe ve emniyet müdürlüğüne bildirmelerini istedi. PKK’nın silah yığınağı yaptığı iddialarına ilişkin “benim muhtarım hangi evde kim var, nedir, ne değildir, bunu gelecek gayet uygun, sakin şekilde, kaymakamına, valisine, emniyet müdürüne bildirecek” ifadelerini kullanan Erdoğan daha önce de “Esnaf ve sanatkar gerektiğinde askerdir, alperendir, gerektiğinde vatanını savunan şehittir, gazidir, kahramandır. Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir, gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir hakemdir” sözleri ile tartışma yaratmıştı.

Ak Saray’da bir araya gelen muhtarlara seslenen Erdoğan, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde silah yığınağı yaptığını iddia ederek, "Maalesef şu anda devlet, çok daha gayretli, çok daha bu konularda yılmayacak şekilde operasyonları devam etmek suretiyle hangi evde ne var ne yok, istihbaratıyla, her şeyiyle ortaya çıkarmak durumundadır" diye konuştu.

Bu konuda muhtarlardan da destek beklediğini dile getiren Erdoğan, "Çünkü ben biliyorum ki benim muhtarım hangi evde kim var, nedir, ne değildir, bunu gelecek gayet uygun, sakin şekilde, kaymakamına, valisine, emniyet müdürüne bildirecek. El birliği yapacağız, dayanışma içinde olacağız. Bunları siz gayet iyi bilirsiniz" dedi.

Erdoğan’ın sözleri sosyal medyada da tartışma yarattı. Twitter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle: