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Spor

19 Ekim Cuma DHA Spor Gündem

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

19 Ekim 2018 12:29

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Galatasaray - Bursaspor 

FENERBAHÇE 
Sarı Lacivertli kulüp, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ 
11:00 Siyah Beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

TRABZONSPOR 
Bordo Mavili takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek. 

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Denizlispor - Afjet Afyonspor  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
20:30 Lokomotiv Moskova - Rostov (Galatasaray\'ın rakibi)
22.00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (Okay Yokuşlu)

BASKETBOL
- EuroLeague 
20.00 Khimki Moskova - Anadolu Efes
20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
 

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